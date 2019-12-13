ФК «Краснодар» получит более 11 млн евро за участие в еврокубках
По итогам выступления в еврокубковом сезоне-2019/20 «Краснодар» должен получить не менее 11 млн евро за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Накануне вечером «Краснодар» разгромно проиграл испанскому «Хетафе» в последнем матче группового этапа Лиги Европы. После этого клуб, который оказался последним представителем России в еврокубках, вылетел из розыгрыша турнира.
«Спорт-Экспресс» подсчитал на основе данных на сайте УЕФА о распределении доходов в евротурнирах, сколько денег «горожане» получат за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
За участие в отборочном раунде Лиги чемпионов «Краснодар» получит 1,5 млн евро. Еще 2,92 млн евро в клуб поступят за участие в групповом этапе Лиги Европы, а также 1,71 млн евро — за три победы в этом этапе. Кроме того, за нахождение на 26 месте из 48 в рейтинге УЕФА «горожане» получат 1,64 млн евро.
«Общие выплаты по „долям коэффициентов“ составят 84 млн евро, размер одной доли — 71 тыс. 430 евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (71 тыс. 430 евро). Следующий снизу — две доли и так далее. То есть клуб с наивысшим рейтингом получит 48 долей (3,42 млн евро)», — сообщили в издании.
Исходя из такого подсчета, 26-е место — это 23 доли, то есть 1,64 млн евро.
«Рейтинг будет обновлен по итогам текущего сезона. На основе обновленного рейтинга УЕФА подсчитает, кому какие деньги выделить. Выше 26-го места „Краснодар“ не поднимется, но и ниже не опустится», — считает «Спорт-Экспресс».
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Еще одним источником дохода для «Краснодара» станут выплаты из маркетингового пула. Общий объем, который затем разделят на всех участников кубка, составил 168 млн евро. Эту сумму, согласно пресс-службе УЕФА, распределят в зависимости от «удельного веса каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги Европы УЕФА».
В итоге «быки» получат 11,27 млн евро, исключая отчисления от ТВ-пула.
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