Глава департамента внутренней политики Краснодара покинула свой пост спустя 2 месяца после назначения

Краснодарский край

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Директор департамента внутренней политики Краснодара Ирина Романец 26 февраля покинула свой пост

Напомним, в середине декабря 2020 года в мэрии Краснодара создали новую структуру — департамент внутренней политики. Его специалисты будут работать с местными жителями, партиями, национальными общинами и религиозными объединениями. Департамент 29 декабря возглавила бывший вице-мэр Сочи и Ялты Ирина Романец.

Вице-мэр Краснодара Антон Смертин в своем телеграм-канале сообщил, что с 26 февраля Романец покинула свой пост из-за перехода на другую работу. На какую именно — не уточняется.

Исполняющим обязанности директора департамента назначили Георгия Пронькина, который с июня 2020-го работал директором департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Краснодара.

Как писали Юга.ру, Романец с 2008 по 2018 год Романец работала с мэром Сочи Анатолием Пахомовым. В октябре 2019-го она получила должность руководителя аппарата администрации Ялты.

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