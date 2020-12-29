Бывший вице-мэр Сочи и Ялты возглавила департамент внутренней политики Краснодара

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 29 декабря назначили нового руководителя департамента внутренней политики

Напомним, в середине декабря в мэрии Краснодара создали новую структуру — департамент внутренней политики. Его специалистам предстоит работа с местными жителями, партиями, национальными общинами и религиозными объединениями. Тогда не сообщалось, кто возглавит ведомство.

29 декабря депутаты гордумы Краснодара проголосовали за назначение Ирины Романец на должность директора департамента внутренней политики, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Напомним, с 2008 по 2018 год, Романец работала с мэром Сочи Анатолием Пахомовым, который руководил курортом в эти же десять лет. Романец занимала должность заместителя главы города-курорта и курировала вопросы образования, здравоохранения, социальной и молодежной политики, культуры, семьи и детства.

В ноябре 2018 года Романец уволилась, а в октябре 2019-го получила должность руководителя аппарата администрации Ялты, заместителя главы города. При этом ее начальником стал бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт, который стал мэром Ялты за три недели до назначения Романец. В октябре 2020-го Имгрунт умер, не сумев побороть коронавирус.

Кто такая Ирина Романец

Романец родилась 8 марта 1966 года. В 1987 году окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности «культурно-просветительская работа», а после получила второе высшее образование в Краснодарском юридическом институте МВД России по специальности «юриспруденция».

С 1993 по 2001 года работала в комитете по делам молодежи администрации Краснодарского края. Была первым заместителем генерального директора ВДЦ «Орленок». В 2003-2004 годах возглавляла комитет по делам молодежи Краснодарского края. Руководила государственной инспекции труда — занимала пост главного государственного инспектора труда в регионе.

С 2008 по 2018 год была вице-мэром Сочи. Последнее место работы Ирины Романец — Ялта.

Кандидат психологических наук, отмечена орденом Дружбы.

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