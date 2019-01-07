Замглавы Сочи Романец покинула свой пост

Краснодарский край

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Заместитель главы Сочи Ирина Романец ушла со своей должности

Источник в мэрии сообщил порталу Юга.ру, что Романец написала заяление по собственному желанию еще в ноябре. Исполняющей обязанности замглавы курорта стала Марина Вартазарян, которая возглавляла управление здравоохранения администрации Сочи.

Романец координировала работу по вопросам образования, здравоохранения, культуры, семьи и детства, социальной политики, молодежной политики.

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Как сообщали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски. После этого были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков. Позже Юрина и нескольких бывших и нынешних чиновников курорта арестовали и предъявили им обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Также в октябре задержали вице-мэра Ивана Бомбергера. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело Бомбергера в центральный аппарат СКР.

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