Замглавы Сочи Романец покинула свой пост

Заместитель главы Сочи Ирина Романец ушла со своей должности

Источник в мэрии сообщил порталу Юга.ру, что Романец написала заяление по собственному желанию еще в ноябре. Исполняющей обязанности замглавы курорта стала Марина Вартазарян, которая возглавляла управление здравоохранения администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски. После этого были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков. Позже Юрина и нескольких бывших и нынешних чиновников курорта арестовали и предъявили им обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Также в октябре задержали вице-мэра Ивана Бомбергера. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело Бомбергера в центральный аппарат СКР.