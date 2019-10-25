Бывшая вице-мэр Сочи получила должность в администрации Ялты

Краснодарский край, Крым

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Экс-вице-мэра Сочи Ирину Романец 24 октября назначили руководителем аппарата администрации Ялты

Об этом рассказали 25 октября на оперативно-хозяйственном совещании в мэрии курорта. Нового руководителя представил врио главы администрации Ялты Иван Имгрунт.

«Прошу поддержать Ирину Васильевну в профессиональной деятельности», — процитировал Имгрунта новостной ресурс «Ялта 24». Напомним, о том, что бывший глава Белореченского района Краснодарского края занял этот пост, стало известно 4 октября.

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Ирина Романец ушла с должности вице-мэра Сочи в январе. Она координировала работу по вопросам образования, здравоохранения, культуры, семьи и детства, социальной политики, молодежной политики курорта около десяти лет.

В августе свой пост покинул мэр города Анатолий Пахомов, который руководил Сочи в эти же десять лет. 8 октября стало известно, что его назначат исполнительным директором ООО «Лукойл-Югнефтепродукт».

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