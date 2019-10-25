Бывшая вице-мэр Сочи получила должность в администрации Ялты
Экс-вице-мэра Сочи Ирину Романец 24 октября назначили руководителем аппарата администрации Ялты
Об этом рассказали 25 октября на оперативно-хозяйственном совещании в мэрии курорта. Нового руководителя представил врио главы администрации Ялты Иван Имгрунт.
«Прошу поддержать Ирину Васильевну в профессиональной деятельности», — процитировал Имгрунта новостной ресурс «Ялта 24». Напомним, о том, что бывший глава Белореченского района Краснодарского края занял этот пост, стало известно 4 октября.
Читайте также:
Ирина Романец ушла с должности вице-мэра Сочи в январе. Она координировала работу по вопросам образования, здравоохранения, культуры, семьи и детства, социальной политики, молодежной политики курорта около десяти лет.
В августе свой пост покинул мэр города Анатолий Пахомов, который руководил Сочи в эти же десять лет. 8 октября стало известно, что его назначат исполнительным директором ООО «Лукойл-Югнефтепродукт».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.