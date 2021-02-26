Через месяц трамваи на улице Московской в Краснодаре начнут ходить как раньше

Напомним, в середине января из-за строительства трамвайной ветки в районе улицы Московской ограничили передвижение транспорта, а с 31 января на перекрестке улиц Солнечной и Московской ограничили проезд из‑за реконструкции подземных коммуникаций. Его возобновили 24 февраля.

26 февраля в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что в конце марта на кольце улиц Московской и Солнечной трамваи начнут ходить в обычном режиме.

Сейчас в районе улиц Солнечной и Московской завершают переустройство инженерных коммуникаций. Там уже заменили коллектор хозяйственно-бытовой канализации, а также сеть водопровода и ливневки.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что работы по строительству трамвайной линии идут сразу на нескольких участках улицы Московской. По его словам, систему водоотведения сделают от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Продолжается подготовка к установке опор контактной сети.