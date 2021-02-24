В Краснодаре сняли ограничения проезда на перекрестке улиц Московской и Солнечной

Краснодарский край

Распечатать

На пересечении улиц Московской и Солнечной в Краснодаре 24 февраля возобновили движение транспорта, которое было ограничено почти месяц

Напомним, в середине января из-за строительства трамвайной ветки в районе улицы Московской ограничили передвижение транспорта, а 31 января в мэрии сообщили, что на перекрестке улиц Солнечной и Московской ограничат проезд из‑за реконструкции подземных коммуникаций. Работы планировалось завершить до 14 февраля.

24 февраля в пресс-службе мэрии анонсировали возобновление движения на перекресте в этот же день с 17:00. При этом утром 25 февраля автобусы, которые двигались по измененному маршруту в связи с перекрытием, вернутся к стандартной схеме движения:

Читайте также:

  • маршруты № 21 и 93 в прямом и обратном направлениях будут следовать от Зиповской по Московской, Петра Метальникова и далее;
  • маршрутки № 56 проследуют в прямом и обратном направлениях от улицы Российской по Солнечной, Московской до Петра Метальникова;
  • маршруты № 62 и 78 в обоих направлениях будут ехать от улицы 40-летия Победы по Московской и Петра Метальникова;
  • маршрутки № 42 в обоих направлениях будут ехать от Зиповской по Московской, Солнечной и Российской.

Челночные трамваи № 0 продолжат курсировать, добавили в администрации города.

Дороги Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

Все материалы по теме:

Новости

Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам на митингах и не только
Эмблемы ФК «Кубань» продадут с аукциона
На Кубани собака застряла между бетонными плитами, потребовалась помощь спасателей
В Краснодаре сняли ограничения проезда на перекрестке улиц Московской и Солнечной
В Краснодаре сгорела вторая «Газель» за два дня
В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Василия Ленивкина

Лента новостей

Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Сегодня, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках

Реклама на портале