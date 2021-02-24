В Краснодаре сняли ограничения проезда на перекрестке улиц Московской и Солнечной
На пересечении улиц Московской и Солнечной в Краснодаре 24 февраля возобновили движение транспорта, которое было ограничено почти месяц
Напомним, в середине января из-за строительства трамвайной ветки в районе улицы Московской ограничили передвижение транспорта, а 31 января в мэрии сообщили, что на перекрестке улиц Солнечной и Московской ограничат проезд из‑за реконструкции подземных коммуникаций. Работы планировалось завершить до 14 февраля.
24 февраля в пресс-службе мэрии анонсировали возобновление движения на перекресте в этот же день с 17:00. При этом утром 25 февраля автобусы, которые двигались по измененному маршруту в связи с перекрытием, вернутся к стандартной схеме движения:
- маршруты № 21 и 93 в прямом и обратном направлениях будут следовать от Зиповской по Московской, Петра Метальникова и далее;
- маршрутки № 56 проследуют в прямом и обратном направлениях от улицы Российской по Солнечной, Московской до Петра Метальникова;
- маршруты № 62 и 78 в обоих направлениях будут ехать от улицы 40-летия Победы по Московской и Петра Метальникова;
- маршрутки № 42 в обоих направлениях будут ехать от Зиповской по Московской, Солнечной и Российской.
Челночные трамваи № 0 продолжат курсировать, добавили в администрации города.
Все материалы по теме: