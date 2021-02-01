В Краснодаре изменили схему движения на перекрестке улиц Московской и Солнечной

С 16 января на улице Московской строят продолжение трамвайной линии. Из-за этого изменилась схема движения общественного и личного транспорта. А 31 января в пресс-службе мэрии сообщили, что на перекрестке улиц Солнечной и Московской ограничат проезд. Сейчас там перестраивают подземные коммуникации, работы продлятся до 14 февраля.

Временно выехать на Московскую нельзя как со стороны улицы Российской, так и с Ростовского шоссе. Проехать с улицы Солнечной на Московскую можно, только повернув направо, при движении в обоих направлениях, а с Московской повернуть на Солнечную получится при движении со стороны Петра Метальникова.

Движение с Зиповской на Московскую действует в обычном режиме, при этом с Московской нельзя выехать на Солнечную: необходимо доехать до разворота перед Солнечной и поехать назад в сторону Зиповской. Также можно использовать прилегающие улицы — Байбакова, Котлярова и Карякина. Кроме того, со стороны Петра Метальникова временно ограничили движение прямо по Московской.