«Краснодар» уступил «Динамо Загреб» и закончил выступление в Лиге Европы

Краснодарский край

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«Краснодар» 25 февраля встретился с ФК «Динамо Загреб» в ответном матче 1/16 Лиги Европы

Напомним, первый матч 1/16 финала состоялся 18 февраля в Краснодаре и закончился победой хорватов со счетом 2:3. Ответная игра пошла в Загребе и завершилась со счетом 1:0. Перед игрой портал Юга.ру рассуждал, что нужно сделать черно-зеленым, чтобы пройти в 1/8 Лиги Европы и заработать более 1 млн евро.

Перед матчем стало известно, что 23-летний голкипер и воспитанник академии Денис Адамов перешел в «Сочи». На его место черно-зеленые взяли голкипера «Ростова» Егора Бабурина. При этом на встрече с загребским «Динамо» на воротах «быков» оказался 19-летний Станислав Агкацев, который с 2019 года выступает за «Краснодар-2». Также на поле не вышел Маркус Берг.

Первый и единственный гол встречи в ворота «быков» забил хорватский полузащитник Мислав Оршич (31-я минута). Таким образом, черно-зеленые завершили свое выступление в Лиге Европы. Напомним, «Краснодар» — единственный клуб из России, который участвовал в еврокубках этой весной.

ФК «Краснодар» Футбол

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