«Краснодар» уступил «Динамо Загреб» и закончил выступление в Лиге Европы

Напомним, первый матч 1/16 финала состоялся 18 февраля в Краснодаре и закончился победой хорватов со счетом 2:3. Ответная игра пошла в Загребе и завершилась со счетом 1:0. Перед игрой портал Юга.ру рассуждал, что нужно сделать черно-зеленым, чтобы пройти в 1/8 Лиги Европы и заработать более 1 млн евро.

Перед матчем стало известно, что 23-летний голкипер и воспитанник академии Денис Адамов перешел в «Сочи». На его место черно-зеленые взяли голкипера «Ростова» Егора Бабурина. При этом на встрече с загребским «Динамо» на воротах «быков» оказался 19-летний Станислав Агкацев, который с 2019 года выступает за «Краснодар-2». Также на поле не вышел Маркус Берг.