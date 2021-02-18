«Краснодар» уступил ФК «Динамо Загреб» в матче ЛЕ

ФК «Краснодар» 18 февраля встретился с ФК «Динамо Загреб» в матче Лиги Европы

Первый гол встречи забил нападающий Бруно Петкович на 15-й минуте. Уже на 28-й минуте матча счет сравнял Маркус Берг.

Первый матч 2021 года в рамках 1/16 Лиги Европы закончился со счетом 2:3. Игру посетили 9 тыс. 897 болельщиков.

В начале второго тайма Петкович удвоил преимущество хорватов (54-я минута), однако полузащитник Виктор Классон снова сравнял счет (69-я минута). Третий гол в ворота черно-зеленых отправил полузащитник Ияйи Атимвен (75-я).

Ответная игра пройдет 25 февраля на стадионе «Максимир» в Загребе. Кроме того, в воскресенье, 21 февраля, «быки» дома примут «Сочи» в рамках Кубка России.

Напомним, 15 февраля стало известно, что футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму колена, и ему ищут замену. Также на матче с хорватами на поле не появился голкипер Матвей Сафонов.