«Краснодар» уступил ФК «Динамо Загреб» в матче ЛЕ

Краснодарский край

Распечатать

ФК «Краснодар» 18 февраля встретился с ФК «Динамо Загреб» в матче Лиги Европы

Первый матч 2021 года в рамках 1/16 Лиги Европы закончился со счетом 2:3. Игру посетили 9 тыс. 897 болельщиков.

Первый гол встречи забил нападающий Бруно Петкович на 15-й минуте. Уже на 28-й минуте матча счет сравнял Маркус Берг.

Читайте также:

В начале второго тайма Петкович удвоил преимущество хорватов (54-я минута), однако полузащитник Виктор Классон снова сравнял счет (69-я минута). Третий гол в ворота черно-зеленых отправил полузащитник Ияйи Атимвен (75-я).

Ответная игра пройдет 25 февраля на стадионе «Максимир» в Загребе. Кроме того, в воскресенье, 21 февраля, «быки» дома примут «Сочи» в рамках Кубка России.

Напомним, 15 февраля стало известно, что футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму колена, и ему ищут замену. Также на матче с хорватами на поле не появился голкипер Матвей Сафонов.

Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Новости

«Краснодар» уступил ФК «Динамо Загреб» в матче ЛЕ
В Апшеронском районе расчистили дорогу к заблокированным населенным пунктам
В Анапе начали сносить 12-этажный дом. Его застройщик пытался покончить с собой в суде
В Краснодаре продолжают собирать первый местный троллейбус
В Краснодаре проходит выставка, на которую можно попасть за 10 рублей
В Крымске дети увидели на улице щенка, накрыли его и легли рядом, чтобы согреть

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
17 февраля, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Вчера, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища

Реклама на портале