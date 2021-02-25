В «Краснодар» перешел голкипер «Ростова»

Напомним, сегодня стало известно, что воспитанник академии «Краснодара» Денис Адамов перешел в «Сочи». Таким образом, в составе «быков» остался 35-летний Евгений Городов и Матвей Сафонов, которому сегодня исполнилось 22 года.

Во второй половине дня в пресс-службе черно-зеленых сообщили, что «Краснодар» и «Ростов» оформили арендное соглашение Егора Бабурина. Голкипер будет выступать за «быков» до 31 мая 2020/21, все формальности уже урегулировали.

Кто такой Егор Бабурин?