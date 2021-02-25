В «Краснодар» перешел голкипер «Ростова»
Голкипер Егор Бабурин 25 февраля перешел из «Ростова» в «Краснодар»
Напомним, сегодня стало известно, что воспитанник академии «Краснодара» Денис Адамов перешел в «Сочи». Таким образом, в составе «быков» остался 35-летний Евгений Городов и Матвей Сафонов, которому сегодня исполнилось 22 года.
Во второй половине дня в пресс-службе черно-зеленых сообщили, что «Краснодар» и «Ростов» оформили арендное соглашение Егора Бабурина. Голкипер будет выступать за «быков» до 31 мая 2020/21, все формальности уже урегулировали.
Кто такой Егор Бабурин?
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Голкипер родился в украинском Чернигове 9 августа 1993 года. Является воспитанником академии «Зенита». В составе петербургского клуба стал чемпионом России в сезоне 2014/15. Сезон 2018/19 Бабурин провел в аренде в казанском «Рубине», за это время поучаствовал в 9 матчах и в 4 из них оставил ворота в неприкосновенности. 12 июля 2019 года голкипер подписал четырехлетний контракт с «Ростовом».