Голкипер «Краснодара» Адамов перешел в ФК «Сочи»

Краснодарский край

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Воспитанник Академии ФК «Краснодар» Денис Адамов 25 февраля подписал контракт с «Сочи»

На сайте ФК «Краснодар» новость о переходе Адамова в «Сочи» не появилась на главной странице — ее опубликовали в разделе команды «Краснодар-2». При этом из состава основной команды карточку игрока удалили. По данным пресс-службы «быков», 23-летний воспитанник Академии прошел медобследование и подписал личный контракт, все формальности между клубами уже урегулировали.

В пресс-службе «Сочи» уточнили, что голкипер присоединился к команде уже сегодня, вечером у него пройдет первая тренировка. Адамов будет играть под номером 1.

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Денис Адамов — воспитанник Академии «Краснодара». Он провел 3 матча за основную команду «быков» и 56 игр за «Краснодар-2», в 17 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Вызывался в юношескую и молодежную сборные России.

Ранее Юга.ру писали, что в зимнее межсезонье «Краснодар» досрочно расторг контракт с вратарем Андреем Синициным, который был в составе «быков» с 2012 года. Так, в основе команды остались два вратаря — 21-летний Матвей Сафонов и 35-летний Евгений Городов.

ФК «Краснодар-2» ФК «Краснодар» ФК «Сочи» Футбол

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