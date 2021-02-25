Голкипер «Краснодара» Адамов перешел в ФК «Сочи»

На сайте ФК «Краснодар» новость о переходе Адамова в «Сочи» не появилась на главной странице — ее опубликовали в разделе команды «Краснодар-2». При этом из состава основной команды карточку игрока удалили. По данным пресс-службы «быков», 23-летний воспитанник Академии прошел медобследование и подписал личный контракт, все формальности между клубами уже урегулировали.

В пресс-службе «Сочи» уточнили, что голкипер присоединился к команде уже сегодня, вечером у него пройдет первая тренировка. Адамов будет играть под номером 1.