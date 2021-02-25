Сегодня «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы. На кону стоит почти 100 млн рублей

Напомним, первый матч 1/16 финала, который состоялся 18 февраля в Краснодаре, закончился победой хорватов со счетом 2:3. Ответная игра пройдет сегодня в 23:00 в Загребе на стадионе «Максимир».

Домашнее поражение осложнило турнирные перспективы «Краснодара». Для того, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы, «быкам» необходима как минимум очень результативная победа над чемпионом Хорватии с преимуществом в один мяч (например, 4:3) или любая победа с разницей в два мяча и более.

В матчах плей-офф еврокубков существует правило, что в случае равенства забитых и пропущенных голов по сумме двух матчей, преимущество имеет тот, кто забил больше на выезде. То есть, если «Краснодар» победит со счетом 1:0 или 2:1, то проиграет, поскольку «Динамо» забило на выезде три гола.