Сегодня «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы. На кону стоит почти 100 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

В хорватском Загребе 25 февраля пройдет ответный матч плей-офф Лиги Европы между ФК «Краснодар» и местным «Динамо»

Напомним, первый матч 1/16 финала, который состоялся 18 февраля в Краснодаре, закончился победой хорватов со счетом 2:3. Ответная игра пройдет сегодня в 23:00 в Загребе на стадионе «Максимир».

Домашнее поражение осложнило турнирные перспективы «Краснодара». Для того, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы, «быкам» необходима как минимум очень результативная победа над чемпионом Хорватии с преимуществом в один мяч (например, 4:3) или любая победа с разницей в два мяча и более.

В матчах плей-офф еврокубков существует правило, что в случае равенства забитых и пропущенных голов по сумме двух матчей, преимущество имеет тот, кто забил больше на выезде. То есть, если «Краснодар» победит со счетом 1:0 или 2:1, то проиграет, поскольку «Динамо» забило на выезде три гола.

Читайте также:

При этом в рамках плей-офф Лиги Европы «Краснодар» еще ни разу в своей истории не побеждал на выезде. В пяти играх, проходивших на этой стадии в прошлые годы, черно-зеленые уступили три раза и дважды сыграли вничью.

По мнению букмекеров, фаворитами сегодняшнего матча в Загребе являются хозяева поля. Считается, что встреча получится результативной — по версии аналитиков, в матче будет забито больше двух мячей. Помимо спортивного результата, на кону стоит сумма в 1,1 млн евро, или более чем 99 млн рублей. Именно столько призовых получит от УЕФА команда, вышедшая в 1/8 финала Лиги Европы.

Деньги ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре открылась выставка работ кубанских журналистов «Золотой фотообъектив»
За зиму на водоемах Кубани погибли 9 человек, среди них ребенок
Голкипер «Краснодара» Адамов перешел в ФК «Сочи»
В Краснодаре мошенники забрали квартиры у десятка пенсионеров
Сегодня «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы. На кону стоит почти 100 млн рублей
Кубанцы пожаловались на ржавую машину скорой помощи. Минздрав ответил, что это не скорая

Лента новостей

Делать прививку от коронавируса или нет? Просто сдайте анализы
Сегодня, 12:30 Партнерский
Делать прививку от коронавируса или нет? Просто сдайте анализы
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Вчера, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой

Реклама на портале