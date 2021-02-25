В матче ЛЕ за «Краснодар» сыграет 19-летний голкипер, который ни разу не выступал в основе

«Краснодар» 25 февраля объявил стартовый состав перед матчем с хорватским «Динамо» в Лиге Европы

Напомним, первый матч 1/16 финала, который состоялся 18 февраля в Краснодаре, закончился победой хорватов со счетом 2:3. Ответная игра пройдет сегодня в 23:00 в Загребе на стадионе «Максимир». Еще осенью 2020 года основной голкипер черно-зеленых Матвей Сафонов получил травму. Вместо него на поле выходил 35-летний Евгений Городов, однако после возобновления сезона «Краснодар» проиграл уже два официальных матча подряд. Еще одно крупное поражение случилось на сборах в Испании.