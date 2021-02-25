В матче ЛЕ за «Краснодар» сыграет 19-летний голкипер, который ни разу не выступал в основе
«Краснодар» 25 февраля объявил стартовый состав перед матчем с хорватским «Динамо» в Лиге Европы
Напомним, первый матч 1/16 финала, который состоялся 18 февраля в Краснодаре, закончился победой хорватов со счетом 2:3. Ответная игра пройдет сегодня в 23:00 в Загребе на стадионе «Максимир».
Еще осенью 2020 года основной голкипер черно-зеленых Матвей Сафонов получил травму. Вместо него на поле выходил 35-летний Евгений Городов, однако после возобновления сезона «Краснодар» проиграл уже два официальных матча подряд. Еще одно крупное поражение случилось на сборах в Испании.
В составе «быков» до сегодняшнего дня был 23-летний воспитанник академии Денис Адамов, который сыграл за «Краснодар-2» более 80 матчей. Однако 25 февраля клуб объявил, что спортсмен перешел в «Сочи». На его место черно-зеленые взяли голкипера «Ростова» Егора Бабурина.
Перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы в Загребе «Краснодар» объявил стартовый состав, в котором на воротах оказался 19-летний Станислав Агкацев. Спортсмен с 2019 года выступает за «Краснодар-2». В дубле он сыграл 18 матчей. Городов находится в запасе.
Кроме того, на поле не появится лучший бомбардир «быков» Маркус Берг — его нет ни в стартовом составе, ни в запасе.
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