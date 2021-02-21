Власти Краснодара заплатят почти 4 млн рублей штрафа за загрязнение реки Кубань

Краснодарский край

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Росприроднадзор 21 февраля сообщил о результатах внеплановой проверки администрации Краснодара

Жители Краснодара неоднократно жаловались в соцсетях на сливы в реку Кубань. Как рассказывали очевидцы, вода из стоков резко отличается цветом от основной глади и неприятно пахнет. Так, например, в августе прошлого года жители Юбилейного микрорайона засняли, как неочищенные стоки текут в реку. Городские власти заявили об устранении аварии, но горожане продолжили публиковать видео, где были видны черные потоки, стекающие в водоем.

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По словам самого мэра Краснодара Евгения Первышова, ни одна выпускная труба в реке Кубань не оснащена очистными сооружениями. Для изменения ситуации нужно строить новые коммуникации, однако это будет стоит порядка 250 млн рублей. У муниципалитета нет на это денег.

В конце августа городские власти выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии. Осенью проблему снова обсудили в администрации. Выяснилось, что фекальные стоки попадают в водоем в том числе через трубы «Краснодар Водоканала».

21 февраля в инстаграме Росприроднадзора сообщили о том, что ведомство совместно с краевой прокуратурой провели внеплановую проверку администрации Краснодара. Во время проверки был обнаружен бесконтрольный сброс в реку Кубань неочищенных стоков из ливневой канализации.

Городские власти привлекли к ответственности по 13 эпизодам по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Общая сумма штрафа составила 3 млн 250 тыс. рублей.

Кроме того, за захламление прибрежной защитной полосы Кубани мэрию Краснодара оштрафовали на 416 тыс. рублей.

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