Власти Краснодара заплатят почти 4 млн рублей штрафа за загрязнение реки Кубань
Росприроднадзор 21 февраля сообщил о результатах внеплановой проверки администрации Краснодара
Жители Краснодара неоднократно жаловались в соцсетях на сливы в реку Кубань. Как рассказывали очевидцы, вода из стоков резко отличается цветом от основной глади и неприятно пахнет. Так, например, в августе прошлого года жители Юбилейного микрорайона засняли, как неочищенные стоки текут в реку. Городские власти заявили об устранении аварии, но горожане продолжили публиковать видео, где были видны черные потоки, стекающие в водоем.
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По словам самого мэра Краснодара Евгения Первышова, ни одна выпускная труба в реке Кубань не оснащена очистными сооружениями. Для изменения ситуации нужно строить новые коммуникации, однако это будет стоит порядка 250 млн рублей. У муниципалитета нет на это денег.
В конце августа городские власти выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии. Осенью проблему снова обсудили в администрации. Выяснилось, что фекальные стоки попадают в водоем в том числе через трубы «Краснодар Водоканала».
21 февраля в инстаграме Росприроднадзора сообщили о том, что ведомство совместно с краевой прокуратурой провели внеплановую проверку администрации Краснодара. Во время проверки был обнаружен бесконтрольный сброс в реку Кубань неочищенных стоков из ливневой канализации.
Городские власти привлекли к ответственности по 13 эпизодам по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Общая сумма штрафа составила 3 млн 250 тыс. рублей.
Кроме того, за захламление прибрежной защитной полосы Кубани мэрию Краснодара оштрафовали на 416 тыс. рублей.