Власти Краснодара заплатят почти 4 млн рублей штрафа за загрязнение реки Кубань

Росприроднадзор 21 февраля сообщил о результатах внеплановой проверки администрации Краснодара

Жители Краснодара неоднократно жаловались в соцсетях на сливы в реку Кубань. Как рассказывали очевидцы, вода из стоков резко отличается цветом от основной глади и неприятно пахнет. Так, например, в августе прошлого года жители Юбилейного микрорайона засняли, как неочищенные стоки текут в реку. Городские власти заявили об устранении аварии, но горожане продолжили публиковать видео, где были видны черные потоки, стекающие в водоем.

По словам самого мэра Краснодара Евгения Первышова, ни одна выпускная труба в реке Кубань не оснащена очистными сооружениями. Для изменения ситуации нужно строить новые коммуникации, однако это будет стоит порядка 250 млн рублей. У муниципалитета нет на это денег. В конце августа городские власти выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии. Осенью проблему снова обсудили в администрации. Выяснилось, что фекальные стоки попадают в водоем в том числе через трубы «Краснодар Водоканала».