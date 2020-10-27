Останки пропавших моряков нашли на сгоревшем в Азовском море танкере

Напомним, взрыв и последующий пожар на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошли вечером 24 октября в акватории Азовского моря. На борту находились 13 человек: 10 из них спасли, еще троих начали искать. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).