Останки пропавших моряков нашли на сгоревшем в Азовском море танкере

Краснодарский край

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При осмотре сгоревшего танкера «Генерал Ази Асланов» следователи нашли останки предположительно пропавших членов экипажа

Напомним, взрыв и последующий пожар на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошли вечером 24 октября в акватории Азовского моря. На борту находились 13 человек: 10 из них спасли, еще троих начали искать. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Во время осмотра танкера «Генерал Ази Асланов» следователи нашли останки предположительно пропавших членов экипажа. Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа.

Азовское море Взрыв Пожары смерть Судоходство Темрюкский район

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