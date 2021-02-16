В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса препаратами «Гам Ковид Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Любой житель Кубани может привиться в одном из медучреждений из списка , а также записаться через портал «Госуслуги». В Краснодаре работают пять пунктов вакцинации от COVID-19, однако на выходных горожане жаловались , что не могут сделать вторую прививку из-за очередей.

На днях известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский ответил в своем инстаграме на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто уже переболел коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «360» .

По мнению Комаровского, делать прививку от ковида надо и переболевшим. При этом предварительно проверять наличие антител «не имеет смысла», уверен доктор.

«Если человек переболел, то вакцинация не несет никакого дополнительного риска. Были опасения на этот счет, но поскольку уже привито несколько миллионов человек, а данных относительно негативного воздействия вакцинации на организм или иммунную систему уже переболевших нет, то можно спокойно прививаться», — объяснил Комаровский.