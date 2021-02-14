Краснодарцы пожаловались, что из-за очередей не могут сделать вторую прививку от COVID-19
В соцсетях Краснодара 14 февраля люди пожаловались на большие очереди в пункты вакцинации от коронавируса
В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса препаратами «Гам Ковид Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Любой житель Кубани может привиться в одном из медучреждений из списка, а также записаться через портал «Госуслуги». В Краснодаре работают пять пунктов вакцинации от COVID-19.
Утром 14 февраля в соцсетях появились видео, на которых люди рассказали, что возле пункта вакцинации в районе Красной Площади скопилась большая очередь из желающих сделать вторую прививку от коронавируса. Люди начали занимать очередь с 4:00 и к 9:00 в списке числилось уже 134 человека. По словам девушки, снявшей видео, многие люди пытаются получить вторую дозу вакцины со вчерашнего дня.
Один из мужчин рассказал, что накануне пришел к пункту в 10:30 и стал 127 в очереди. Позже врачи сказали, что вакцина закончилась, поэтому сегодня он приехал уже к 4:00. Еще одна пенсионерка объяснила, что 13 февраля провела в очереди с 9:30 до 18:00 и не успела получить вакцину, поэтому сегодня она приехала к 6:30. По словам женщины, к пункту нельзя подъехать на машине, из-за чего люди вынуждены стоять часами на морозе.
После жалоб краснодарцев в соцсетях региональный минздрав рассказал, что 13 февраля в мобильном пункте на парковке ТЦ «Красная площадь» привили 54 человека, а внутри здания — 56 человек. В ведомстве заявили, что жалобы от пациентов к сотрудникам прививочных пунктов не поступали.
Кроме того, в минздраве попросили пациентов приходить на второй этап вакцинации в назначенную им дату, чтобы у прививочных пунктов не скапливались очереди.
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