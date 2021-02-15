В Краснодаре задержали 11 рейсов, еще три ушли на другие аэродромы

Как писали Юга.ру, из-за начавшегося ночью снегопада аэропорт Краснодара приостановил работу. До 9:00 на объекте планировалось расчищать аэродром. Однако в 9:00 в пресс-службе сказали, что аэродром будет закрыт до 15:00.

Сейчас на аэровокзале задержали 11 рейсов. Шесть из них в Москву — рейс № 2080 в Домодедово от S7, два рейса в Шереметьево компании «Аэрофлот», № 160 во Внуково «Победы», № 1273 в Шереметьево «Аэрофлота», № 2072 в Домодедово компании S7. Также пока не могут вылететь рейсы № 297 в Сочи (Utair), самолет «России» и самолет № 303 «Азимута» в Пулково, Санкт-Петербург, № 5116 компании S7 в Новосибирск и № 373 в Брянск компании «Азимут» (транзит через Краснодар).

На запасной аэродром ушли три рейса. Самолет из Домодедово компании S7 направился в Ростов. Рейс «Победы», летевший из Екатеринбурга, сядет в Минеральных Водах. Самолет компании «Азимут» из Уфы также направили в Минеральные Воды.

В пресс-службе попросили не приезжать заранее и без лишней надобности, чтобы избегать скопления людей в терминале.