Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
Ночью 15 февраля аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада
Ночью в Краснодаре начался снегопад, из-за него в 00:00 аэропорт перешел на усиленный режим работы. С 4:00 начали расчистку аэродрома. Он будет закрыт до 9:00.
В пресс-службе аэрогавани добавили, что задержали три рейса в Москву и один в Сочи. Еще один самолет из Домодедово (S7) сел в Ростове. Пассажиров просят уточнять статус своего рейса на онлайн-табло или в авиакомпании.
«Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности», — отметили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, на Кубани в начале недели будут метели и до -16 °С.
Сегодня, 09:32 ПартнерскийУчись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море
12 февраля, 08:01«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Воспоминания об оккупации Краснодара