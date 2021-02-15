Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

Ночью в Краснодаре начался снегопад, из-за него в 00:00 аэропорт перешел на усиленный режим работы. С 4:00 начали расчистку аэродрома. Он будет закрыт до 9:00.

В пресс-службе аэрогавани добавили, что задержали три рейса в Москву и один в Сочи. Еще один самолет из Домодедово (S7) сел в Ростове. Пассажиров просят уточнять статус своего рейса на онлайн-табло или в авиакомпании.

«Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности», — отметили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, на Кубани в начале недели будут метели и до -16 °С.