На Кубани в начале недели будут метели и до -16 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 15 по 17 февраля

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в понедельник облачно, временами снег. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -7…-9 °С, днем -3…-5 °С. В целом по краю в большинстве районов снег, местами очень сильный. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут -6…-11 °С, местами в северной половине края и восточных районах -11…-16 °С. Днем воздух прогреется до -2…-7 °С.

На Черноморском побережье 15 февраля переменная облачность и снег, в Туапсинском районе возможно налипание мокрого снега и гололед. Ветер северо-восточный до 12-17 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °С, днем 0…-5 °С.

Во вторник и среду снег продолжит идти, в отдельных районах будет метель. Порывы северо-восточного ветра до 13-18 м/с. Ночью температура составит -6…-11 °С, местами до -16 °С. Днем потеплеет до -2…-7 °С.

На Черноморском побережье 16 и 17 февраля переменная облачность, снег, местами мокрый снег, на участке от Джубги до Магри ночью и утром налипание мокрого снега и гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 18-23 м/с, в Новороссийске порывы до 24-29 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8 °С, днем -4…1 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре с понедельника по среду будет идти снег, днем воздух прогреется до -4 °С, ночью — до -10 °С.