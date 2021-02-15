Краснодар встал в пробках, а улица Российская загружена на 10 баллов

На 8:00 загруженность дорог в городе составила восемь баллов. Это на три балла больше, чем обычно в понедельник.

Необычную пробку сервис зафиксировал на улице Российской. В 6:50 ее длина составляла 4,3 км, в 7:20 и далее — уже 5,5 км. В 10-балльном заторе от Ленинского переулка до 40-летия Победы можно потерять 1 час 34 минут, что на 58 минут больше обычного.

Также, судя по «Яндекс.Карты», загружены соседние улицы. Так, на 1-го Мая на 7:50 наблюдается затор в сторону центра длиной 5,4 км. На параллельной с ней Восточно-Кругликовской в сторону 40-летия Победы стоят машины в 2-километровой пробке.

Кроме того, неожиданно плотное движение сейчас на Ейском шоссе. Загруженность магистрали в центр — девять баллов, это на шесть баллов выше обычного.

Отследить ситуацию можно здесь.