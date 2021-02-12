Краснодар встал в 10-балльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уровень пробок в Краснодаре достиг 10 баллов уже в 17:48. Сейчас в краевой столице сохраняются 10-балльные заторы, что на 4 балла больше, чем обычно вечером в пятницу. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20:00 достигнут 6 баллов.

Неожиданно плотное движение на Тургеневском шоссе. Загруженность дороги в центр составляет 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Кроме того, 10-балльные пробки образовались на Кубанской набережной к Тургеневскому мосту — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.

Самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю образовалась на Ростовском шоссе, улице Офицерской, шоссе Нефтяников, улицах Лузана и Дзержинского от Солнечной до Пригородной. Длина затора составляет 9,7 км.

Сложная ситуация на улице Красных Партизан от Герцена до Западного Обхода. В пробке длиной 4,9 км можно потерять 1 час 20 минут, что на 53 минуты больше обычного. Еще одну пробку длиной 3,6 км зафиксировали на улице 40 лет Победы от Колхозной до Героев-Разведчиков. В ней водители простоят 1 час 25 минут, что на 50 минут больше обычного.