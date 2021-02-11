На Кубани режим повышенной готовности продлили до конца февраля

Власти Краснодарского края 11 февраля в очередной раз продлили режим повышенной готовности на две недели

Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта, параллельно с ним в регионе вводили карантин , который сняли 21 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели продлевает режим повышенной готовности. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 12 февраля.

11 февраля Кондратьев подписал очередное постановление о продлении режима повышенной готовности до 28 февраля. В документе не появилось ничего нового — жители и гости края по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.