На Кубани режим повышенной готовности продлили до конца февраля

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодарского края 11 февраля в очередной раз продлили режим повышенной готовности на две недели

Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта, параллельно с ним в регионе вводили карантин, который сняли 21 июня. Губернатор Вениамин Кондратьев каждые две недели продлевает режим повышенной готовности. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 12 февраля.

Читайте также:

11 февраля Кондратьев подписал очередное постановление о продлении режима повышенной готовности до 28 февраля. В документе не появилось ничего нового — жители и гости края по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Краснодар

Все материалы по теме:

Новости

Главгосэкспертиза одобрила проект скоростной трассы в Крым
На Кубани на ремонт дорог с начала года выделили 4,2 млрд рублей
Снег, гололед и -18 °С. На Кубань придет холодный фронт и на неделю испортит погоду
На Кубани режим повышенной готовности продлили до конца февраля
В сети появилась запись, в которой чиновник рассказал о взятках судьям и назвал их фамилии. Позже он заявил, что наврал
В Сочи двух несовершеннолетних братьев осудили за угон скутеров

Лента новостей

«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Вчера, 08:01
«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Координатор штаба Навального в Краснодаре после 10 дней в спецприемнике рассказала о быте арестанта
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
8 февраля, 07:44
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
Как фитнес в Краснодаре пережил карантин и его последствия
Пришел, увидел, Краснодар
5 февраля, 08:01
Пришел, увидел, Краснодар
Тест на определение кубанской национальности

Реклама на портале