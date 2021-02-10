В День святого Валентина Wink покажет фильмы о любви бесплатно

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14 февраля, в День всех влюбленных, Wink откроет бесплатный доступ к романтическим фильмам

В пресс-службе видеосервиса заявили, что зрителей ждет коллекция лучших фильмов с историями о любви: «от легких комедий до душераздирающих драм».

«Зачастую любовь не очень заметна и торжественна, но она повсюду: отцы и сыновья, матери и дочери, мужья и жены, любовники и любовницы, закадычные друзья», — такими словами начинается фильм «Реальная любовь», который сразу понравился зрителям и стал классикой.

«Празднование Дня святого Валентина — это трагедия современной России»:

Также в подборке Wink зрителей ждет космическая любовь в фильме «Пассажиры», мелодрама о настоящих чувствах «Сбежавшая невеста», французская комедия Паскаля Шомеля «Сердцеед» и другие ленты о любви.

Услуга Wink «Смотрим вместе» поможет преодолеть расстояние и устроить совместный просмотр фильма в виртуальном кинотеатре. С помощью сервиса можно подарить фильм близкому человеку: для просмотра достаточно отправить ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе» или из подборки на 14 февраля.

Цветы и бриллианты:

Романтическая коллекция доступна бесплатно всем пользователям Wink. Новым подписчикам для доступа надо пройти по ссылке, нажать «Выбрать фильм» и зарегистрироваться в видеосервисе.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок».

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