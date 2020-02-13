Цветы и бриллианты. Эксперты выяснили, что обычно дарят женщинам на 14 февраля

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперты предоставили 13 февраля результаты исследования по продажам в России в феврале 2019 года в канун Дня святого Валентина

Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали чеки за февраль 2019 года с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах и салонах красоты, сообщило РИА «Новости».

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Выяснилось, что в День всех влюбленных россияне покупали в пять раз больше цветов, чем в среднем за один день предыдущей недели, а 13 и 15 февраля спрос вырос на 20-40%.

Также 14 февраля в 1,5 раза чаще покупали ювелирные украшения. При этом пик продаж наблюдался не в День всех влюбленных, а на следующий день — спрос вырос в 2,2 раза.

Аналитики отметили, что в День святого Валентина женщинам редко выбирали в качестве подарка поход в салон красоты.

«В прошлом году ни роста выручки, ни потока желающих преобразиться 13 и 14 февраля не было», — цитирует телеканал «360» специалистов.

Смотрите на Афише Юга.ру:

В канун Дня всех влюбленных сотрудники «Кекс-шопа», «Вибросклада» и X-SHOP рассказали порталу Юга.ру о вибраторах, лубрикантах, секс-куклах и тонкостях работы с покупателями.

Для тех, кто не готов дарить интимные-игрушки, журналист Юга.ру собрала несколько идей о том, какие незабываемые презенты можно выбрать на грядущие праздники и мужчинам, и женщинам.

Праздники Торговля

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