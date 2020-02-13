Цветы и бриллианты. Эксперты выяснили, что обычно дарят женщинам на 14 февраля

Эксперты предоставили 13 февраля результаты исследования по продажам в России в феврале 2019 года в канун Дня святого Валентина

Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали чеки за февраль 2019 года с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах и салонах красоты, сообщило РИА «Новости» .

Выяснилось, что в День всех влюбленных россияне покупали в пять раз больше цветов, чем в среднем за один день предыдущей недели, а 13 и 15 февраля спрос вырос на 20-40%.

Также 14 февраля в 1,5 раза чаще покупали ювелирные украшения. При этом пик продаж наблюдался не в День всех влюбленных, а на следующий день — спрос вырос в 2,2 раза.