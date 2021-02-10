Опечатанный приставами Сенной рынок в Краснодаре продолжит частично работать

Краснодарский край

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В пресс-службе судебных приставов 10 февраля рассказали подробности про опечатанный Сенной рынок в Краснодаре

Напомним, утром 9 февраля в краснодарских пабликах появилась информация о том, что судебные приставы опечатали Сенной рынок. Работающих там людей не предупредили об этом, поэтому они не смогли забрать товар.

Журналист портала Юга.ру связалась с пресс-службой УФССП России по Краснодарскому краю, и там рассказали, что приставы опечатали рынок 8 февраля на 30 дней.

Торговые ряды приостановили свою деятельность на основании иска МВД по ч. 2 ст. 18.6 КоАП РФ (Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах).

МВД Кубани подало иск о данном правонарушении к АО «Экспо-центр», который удовлетворил Ленинский районный суд. После чего исполнительный лист немедленного реагирования поступил в отделение судебных приставов по Западному округу Краснодара, уточнили в пресс-службе ведомства 10 февраля.

Сейчас все помещения рынка опечатаны, судебные приставы будут осуществлять регулярные проверки на предмет сохранности пломб.

Как уточнили в сторис в инстаграме Сенного рынка, приостановлена деятельность только крытого торгового павильона. Все торговые места, расположенные вне здания, работают в обычном режиме.

Напомним, в ночь на 13 августа 2020 года на Сенном рынке горели торговые павильоны. А 25 августа на рынке снова произошел пожар — сгорел магазин площадью 200 кв. метров.

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