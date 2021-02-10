Опечатанный приставами Сенной рынок в Краснодаре продолжит частично работать
В пресс-службе судебных приставов 10 февраля рассказали подробности про опечатанный Сенной рынок в Краснодаре
Напомним, утром 9 февраля в краснодарских пабликах появилась информация о том, что судебные приставы опечатали Сенной рынок. Работающих там людей не предупредили об этом, поэтому они не смогли забрать товар.
Журналист портала Юга.ру связалась с пресс-службой УФССП России по Краснодарскому краю, и там рассказали, что приставы опечатали рынок 8 февраля на 30 дней.
Торговые ряды приостановили свою деятельность на основании иска МВД по ч. 2 ст. 18.6 КоАП РФ (Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах).
МВД Кубани подало иск о данном правонарушении к АО «Экспо-центр», который удовлетворил Ленинский районный суд. После чего исполнительный лист немедленного реагирования поступил в отделение судебных приставов по Западному округу Краснодара, уточнили в пресс-службе ведомства 10 февраля.
Сейчас все помещения рынка опечатаны, судебные приставы будут осуществлять регулярные проверки на предмет сохранности пломб.
Как уточнили в сторис в инстаграме Сенного рынка, приостановлена деятельность только крытого торгового павильона. Все торговые места, расположенные вне здания, работают в обычном режиме.