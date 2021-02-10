Опечатанный приставами Сенной рынок в Краснодаре продолжит частично работать

В пресс-службе судебных приставов 10 февраля рассказали подробности про опечатанный Сенной рынок в Краснодаре

Напомним, утром 9 февраля в краснодарских пабликах появилась информация о том, что судебные приставы опечатали Сенной рынок. Работающих там людей не предупредили об этом, поэтому они не смогли забрать товар.

Журналист портала Юга.ру связалась с пресс-службой УФССП России по Краснодарскому краю, и там рассказали, что приставы опечатали рынок 8 февраля на 30 дней.

Торговые ряды приостановили свою деятельность на основании иска МВД по ч. 2 ст. 18.6 КоАП РФ (Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах).