В Краснодаре опечатали Сенной рынок за нелегальную работу иностранцев

Приставы опечатали рынок в центре Краснодара 8 февраля. Торговые ряды приостановили свою деятельность на основании иска МВД по ч. 2 ст. 18.6 КоАП РФ (Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах).

Объект опечатан на 30 дней, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что закрыли весь рынок.

Отметим, что ранее информация об опечатанном рынке появилась в соцсетях. В паблике «Телетайп Краснодара» написали, что работающих там людей не предупреждали о закрытии, поэтому они не смогли забрать товар.

Напомним, в конце 2019 года Колхозный рынок начали преобразовывать. На объекте приступили к сносу скобяных рядов, так как по ним закончился договор аренды. К июню 2020 года снесли более 200 ларьков. В мэрии города сообщали, что прорабатывают возможность использования участка как транспортного узла.