В Краснодаре произошел пожар на Сенном рынке
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре в ночь на 13 августа загорелись торговые павильоны на Сенном рынке
Сообщение о возгорании на улице Рашпилевской поступило спасателям в 1:21. Через 8 минут на место приехали первые пожарные, которые установили, что горят торговые павильоны на площади 100 кв. метров.
Огонь потушили в 2:07. На месте работали 21 человек и 5 машин.
При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, ночью 11 августа в краевой столице загорелся пустырь площадью 200 кв. метров на улице Новороссийской.
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