В Краснодаре произошел пожар на Сенном рынке

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 13 августа загорелись торговые павильоны на Сенном рынке

Сообщение о возгорании на улице Рашпилевской поступило спасателям в 1:21. Через 8 минут на место приехали первые пожарные, которые установили, что горят торговые павильоны на площади 100 кв. метров.

Огонь потушили в 2:07. На месте работали 21 человек и 5 машин.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, ночью 11 августа в краевой столице загорелся пустырь площадью 200 кв. метров на улице Новороссийской.

Краснодар МЧС Пожары Торговля

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