В Краснодаре снова произошел пожар на Сенном рынке

Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило спасателям в 4:53. Прибывшие на место пожарные установили, что горит торговое помещение общей площадью 200 кв. метров.

Огонь потушили в 6:09, на месте работали 11 человек и три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.

Напомним, еще один пожар на Сенном рынке произошел в ночь на 13 августа, горели торговые павильоны.