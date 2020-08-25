В Краснодаре снова произошел пожар на Сенном рынке
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре ночью 25 августа сгорел магазин площадью 200 кв. метров
Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило спасателям в 4:53. Прибывшие на место пожарные установили, что горит торговое помещение общей площадью 200 кв. метров.
Огонь потушили в 6:09, на месте работали 11 человек и три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.
Напомним, еще один пожар на Сенном рынке произошел в ночь на 13 августа, горели торговые павильоны.