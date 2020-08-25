В Краснодаре снова произошел пожар на Сенном рынке

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 25 августа сгорел магазин площадью 200 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Калинина поступило спасателям в 4:53. Прибывшие на место пожарные установили, что горит торговое помещение общей площадью 200 кв. метров.

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Огонь потушили в 6:09, на месте работали 11 человек и три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.

Напомним, еще один пожар на Сенном рынке произошел в ночь на 13 августа, горели торговые павильоны.

Краснодар МЧС Пожары

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