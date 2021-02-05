В Краснодаре в третий раз закрыли ночной клуб Prime из-за ковидных нарушений, но он все равно работает

В конце января в Краснодаре в третий раз опечатали ночной клуб Prime

Его владелец неоднократно совершал административные правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В первый раз работу клуба приостановили в ноябре 2020 года на 80 суток. В пресс-службе судебных приставов заявляли порталу Юга.ру, что в случае, если пломбы сорвут и бар возобновит работу, собственнику будет грозить уголовная ответственность.

В декабре провели проверку и выяснили, что клуб снова работает подпольно. Однако тогда ограничились административным протоколом и опечатали двери на 35 суток.

Срок приостановки деятельности истекал 30 января. Но хозяин клуба незаконно возобновил деятельность накануне открытия.

«Через опечатанные двери просачивается ограниченный контингент посетителей, и закипает веселье до утра», — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю 5 февраля.

Нарушение обнаружили. Работу Prime приостановили еще на 35 суток. В ведомстве добавили, что судебные приставы регулярно будут проверять сохранность печатей.

Отметим, что, судя по инстаграму ночного клуба, он не остановил работу. С 2 февраля там появляются посты, приглашающие гостей посетить вечеринки и мероприятия.