Юга.ру собрали подборку жалоб из соцсетей на дороги в Краснодаре после снегопада

Снег пошел в Краснодаре утром 6 февраля и продолжался до вечера субботы. В мэрии города отчитались, что в уборке улиц задействовали 27 машин, а дороги обработали противогололедными материалами. Работы по расчистке улиц продолжались всю ночь. Утром в воскресенье тротуары, подземные переходы и остановки расчищали уже 593 человека и 32 единицы спецтехники, писала пресс-служба мэрии. Также в краевом центре продолжили убирать проезжую часть от снега: к вечеру в городе, по данным мэрии, привели в порядок 250 участков дорог. Несмотря на это, в течение дня в соцсетях горожане писали о проблемах при движении по Краснодару и жаловались на нерасчищенные дороги и тротуары. Так, в воскресенье жители улицы Жигуленко не могли выехать из своих дворов «даже после обеда» из-за того, что их машины застревали в снегу на дорогах. Также вечером на трамвайных путях около Зиповской больницы застряла скорая помощь с включенными спецсигналами. По словам очевидцев, это уже пятая карета медпомощи, которую пришлось толкать на путях. При этом внутри нее были пациенты.

Кроме того, 7 февраля в городе застревал общественный транспорт. Так, пассажиры толкали как минимум два троллейбуса, которые буксовали в снегу. В Губернском микрорайоне не смогли проехать автобусы — они застряли на «лежачих полицейских», а на улице Московской пассажиры помогали маршрутке, которая встала на трамвайных путях.

При этом в мэрии города заявили, что общественный транспорт в Краснодаре работает в штатном режиме. «Выпавший накануне и в течение ночи снег не повлиял на расписание движения общественного транспорта <...> К 12.00 обработаны все магистрали, по которым ходит общественный транспорт», — сообщал замглавы города Артем Доронин.

В понедельник, 8 февраля, ситуация на дорогах оставалась осложненной. По данным сервиса «Яндекс.пробки», загруженность магистралей в 7:40 составляла 6 баллов, это на 2 балла выше обычного. Снег по-прежнему мешал передвигаться машинам. Так, на улице Константина Образцова толкали автомобиль, застрявший в снежных буграх. Автор видео задался вопросом, как можно подвозить к садику детей, если машины проталкивали лопатами. «Краснодарцы благодарят мэрию за расчищенные дороги, ведь этим утром у них не возникло никаких дорожных проблем», — иронизировали авторы постов в соцсетях.

А жители домов около пересечения Черкасской и Героев Разведчиков сняли длинную утреннюю пробку из машин, передвигающихся по заснеженной дороге.

При этом утром 8 февраля на планерке в администрации начальник управления культуры Ирина Лукинская сообщила, что на выходных все службы работали оперативно. По данным пресс-службы мэрии, городские службы за последние сутки убирали магистрали первой очереди, а теперь приступают к расчистке второстепенных дорог, а также поселков Прогресс, Водники, Белозерный и Южный. Также горожане спрашивали, как им переходить под путепроводом в районе Вишняковского рынка — там над тротуаром висят неубранные сосульки длиной не менее 30–60 см.

Еще одна местная жительница Екатерина Садовничная рассказала, что добираться до детского сада с ребенком ей пришлось по льду. По ее словам, аллея ведет также к школе и соцзащите, ни на одном из участков тротуар не присыпан песком.