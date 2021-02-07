В Краснодарском крае снова зафиксировали 17 смертей от ковида

На Кубани к 7 февраля официально зарегистрировали 1 тыс. 594 летальных случая, связанных с коронавирусом

Напомним, за прошлые сутки в регионе выявили 182 новых случая заражения COVID-19 и 17 смертей. В краевом оперативном штабе уточнили, что у всех умерших пациентов развилась внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой формы.

В больницах Краснодара скончались семь пациентов — это четыре женщины 75, 79, 87 и 95 лет, а также трое мужчин в возрасте 58, 67 и 72 лет. Их место жительства, а также анамнез не уточняется.

Еще четыре летальных исхода произошло в Сочи. Там умерли две женщины, которым было 64 года и 66 лет, и двое мужчин 64 и 92 лет. В оперштабе также не уточнили другие подробности об этих пациентах. В Туапсе ушел из жизни 91-летний местный житель.

Остальные пять жертв — женщины. В больнице Тихорецка скончалась 73-летняя местная жительница, в Анапе — 69-летняя пациентка, в Крымске — 73-летняя жительница района, в Лабинске — 76-летняя жительница Армавира, в Курганинске — 82-летняя жительница района.