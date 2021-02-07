Коронавирус подтвердился у 182 жителей Кубани, 46 из них — краснодарцы

По данным федерального оперштаба, в России количество жителей России, заразившихся ковидом, за прошлые сутки увеличилось на 16 тыс. 48 и составило 3 млн 967 тыс. 281 человек. Выздоровели 3 млн 456 тыс. 210 пациентов (+19 тыс. 884), скончались 76 тыс. 661 больных (+432).

В оперативном штабе Кубани уточнили, что среди 182 заболевших 109 женщин и 73 мужчины. Возраст пациентов — от 1 года до 89 лет. Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

С начала пандемии в лабораториях Кубани сделали 2 млн 403 тыс. 140 тестов на коронавирус, из них 34 тыс. 961 оказались положительными. За все время из ковид-госпиталей выписали выздоровевших 26 тыс. 659 пациентов. Официально зарегистрировано 1 тыс. 594 летальных исхода (+17) , связанных с COVID-19. Кроме того, 95 тяжелых больных подключены к аппаратам ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

Всего к кубанским медикам обратились 175 тыс. 225 больных с подозрением на ковид, из них 10 тыс. 895 — дети.