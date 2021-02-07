Коронавирус подтвердился у 182 жителей Кубани, 46 из них — краснодарцы

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае число носителей COVID-19 к 7 февраля достигло 34 тыс. 961 человека

По данным федерального оперштаба, в России количество жителей России, заразившихся ковидом, за прошлые сутки увеличилось на 16 тыс. 48 и составило 3 млн 967 тыс. 281 человек. Выздоровели 3 млн 456 тыс. 210 пациентов (+19 тыс. 884), скончались 76 тыс. 661 больных (+432).

Топ-3 регионов по наибольшему приросту носителей ковида за последние сутки: Москва — 2 тыс. 28, Санкт-Петербург — 1 тыс. 175, Московская область — 923.

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В Краснодарском крае зафиксировали 182 случая инфицирования COVID-19. Ситуация в соседних регионах следующая: Ростовская область — 360, Ставропольский край — 224, Крым — 149, Севастополь — 91, Карачаево-Черкесия — 59, Адыгея — 35.

В оперативном штабе Кубани уточнили, что среди 182 заболевших 109 женщин и 73 мужчины. Возраст пациентов — от 1 года до 89 лет. Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 46;
  • в Сочи — 18;
  • в Кавказском районе — 17;
  • в Динском районе — 13;
  • в Кущевском районе — 7; 
  • в Выселковском и Тихорецком районах — по 6;
  • в Новороссийске, Курганинском и Приморско-Ахтарском районах — по 5;
  • в Геленджике, Славянском, Темрюкском и Мостовском районах — п о4;
  • в Анапе и Горячем Ключе, а также в Тимашевском, Абинском, Староминском, Новопокровском и Белоглинском районах — по 3;
  • в Кореновском, Туапсинском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Красноармейском и Северском районах — по 2;
  • в Лабинске, Белореченском, Брюховецком, Ейском и Павловском районах — по 1.

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С начала пандемии в лабораториях Кубани сделали 2 млн 403 тыс. 140 тестов на коронавирус, из них 34 тыс. 961 оказались положительными. За все время из ковид-госпиталей выписали выздоровевших 26 тыс. 659 пациентов. Официально зарегистрировано 1 тыс. 594 летальных исхода (+17), связанных с COVID-19. Кроме того, 95 тяжелых больных подключены к аппаратам ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

Всего к кубанским медикам обратились 175 тыс. 225 больных с подозрением на ковид, из них 10 тыс. 895 — дети.

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