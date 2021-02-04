Инфекционист объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

Российский инфекционист объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с журналистом РИА «Новости» назвал три причины, почему некоторые люди не болеют COVID-19.

Первая причина связана с наличием у человека перекрестного иммунитета. Это значит, что тот ранее уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом.

Вторая причина — в том, что человек уже переболел другой вирусной инфекцией, которая вызвала повышение уровня интерферонов. Медик объяснил, что когда интерферонов много, у людей снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третьей причиной невосприимчивости может быть существование местных элементов иммунитетов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей, написал RT.

Ранее Юга.ру писали, что врач-иммунолог рассказал о последствиях коронавируса. По его словам, переболевшие пациенты могут столкнуться с потерей слуха и зрения.