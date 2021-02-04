Инфекционист объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

Краснодарский край

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Российский инфекционист объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с журналистом РИА «Новости» назвал три причины, почему некоторые люди не болеют COVID-19.

Первая причина связана с наличием у человека перекрестного иммунитета. Это значит, что тот ранее уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом.

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Вторая причина — в том, что человек уже переболел другой вирусной инфекцией, которая вызвала повышение уровня интерферонов. Медик объяснил, что когда интерферонов много, у людей снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третьей причиной невосприимчивости может быть существование местных элементов иммунитетов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей, написал RT.

Ранее Юга.ру писали, что врач-иммунолог рассказал о последствиях коронавируса. По его словам, переболевшие пациенты могут столкнуться с потерей слуха и зрения.

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Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 182 носителя коронавируса. В регионе три дня подряд фиксируют 18 смертей от ковида. Общее число случаев инфицирования достигло 34 тыс. 411, а число летальных случаев — 1 тыс. 542.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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