Коронавирус может привести к потере слуха и зрения — российский иммунолог

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов 4 февраля рассказал журналистам о последствиях коронавируса

По словам специалиста, коронавирус может повредить легкие, сосуды, нервы, мозг или почки. «Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, то ли это будут легкие, то ли мозг, то ли почки. Это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека: чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент», — объяснил в интервью журналисту ТАСС Жемчугов.

Он рассказал, что последствием коронавируса может стать парестезия (нарушение чувствительности, когда человек испытывает ощущения, похожие на «ползание мурашек»). Также вирус приводит к поражению слуха — переболевший может начать слышать ложные звуки или не так остро, как раньше. Кроме того, среди осложнений медик назвал потерю обоняния, вкуса, ухудшение зрения.

По словам Жемчугова, потеря зрения после коронавируса может развиться с большей вероятностью, если у человека ранее была травма глаз или повреждение близлежащих сосудов.

Самым распространенным «постковидным синдромом» врач назвал образование у пациентов рубцов в легких.

«Я […] провожу своим пациентам курс реабилитации после перенесенного заболевания, в зависимости от того, что у данного человека больше всего повреждено. Чаще всего это сердечно-сосудистая система, транспортировка кислорода. Нарушается обмен гемоглобина, содержание железа в крови. У людей это проявляется одышкой, слабостью, уменьшением толерантности к нагрузкам. Необходимо заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал инвалидом», — подытожил медик.

RT напомнил, что ранее о последствиях коронавируса рассказывала главный внештатный специалист ставропольского минздрава Лариса Ткаченко.