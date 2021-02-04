На Кубани коронавирусом заболели еще 182 человека, включая 16 детей

В Краснодарском крае к 4 февраля коронавирус обнаружили у 34 тыс. 411 человек

По данным федерального оперштаба, в России коронавирусом заболели еще 16 тыс. 714 человек, написал RT. Всего за время пандемии диагноз подтвердился у 3 млн 917 тыс. 918 жителей России. К 4 февраля по всей стране зафиксировали 3 млн 389 тыс. 913 случаев выздоровления (+24 тыс. 546) и 75 тыс. 205 смертей (+521).

Больше всего инфицированных за последние сутки выявили в Москве — 2 тыс. 95. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 571) и область (+831).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 363, Ставропольский край — 228, Краснодарский край — 182, Крым — 148, Севастополь — 103, Кабардино-Балкария — 86, Дагестан — 81, Карачаево-Черкесия — 62, Северная Осетия — 56, Адыгея — 39, Ингушетия — 35, Чечня — 29.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, коронавирусная инфекция за последние сутки подтвердилась у 105 женщин и 77 мужчин. Среди заболевших 16 детей, младшему из которых 2 месяца.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 50;

в Новороссийске — 19;

в Динском районе — 11;

в Горячем Ключе и Туапсинском районе — по 10;

в Сочи и Выселковском районе — по 9;

в Армавире и Усть-Лабинском районе — по 8;

в Белореченском районе — 7;

в Тимашевском и Мостовском районах — по 5;

в Кореновском, Курганинском, Тихорецком, а также Павловском районах — по 4;

в Кущевском и Белоглинском районах — по 3;

в Анапе, Новокубанском и Успенском районах — по 2;

в Геленджике, а также Ленинградском и Отрадненском районах — по 1.

С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 34 тыс. 411 человек, включая 2 тыс. 584 ребенка. Показатель заболеваемости достиг 606,3 случаев на 100 тыс. населения края.

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