На Кубани коронавирусом заболели еще 182 человека, включая 16 детей
В Краснодарском крае к 4 февраля коронавирус обнаружили у 34 тыс. 411 человек
По данным федерального оперштаба, в России коронавирусом заболели еще 16 тыс. 714 человек, написал RT. Всего за время пандемии диагноз подтвердился у 3 млн 917 тыс. 918 жителей России.
К 4 февраля по всей стране зафиксировали 3 млн 389 тыс. 913 случаев выздоровления (+24 тыс. 546) и 75 тыс. 205 смертей (+521).
Больше всего инфицированных за последние сутки выявили в Москве — 2 тыс. 95. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 571) и область (+831).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 363, Ставропольский край — 228, Краснодарский край — 182, Крым — 148, Севастополь — 103, Кабардино-Балкария — 86, Дагестан — 81, Карачаево-Черкесия — 62, Северная Осетия — 56, Адыгея — 39, Ингушетия — 35, Чечня — 29.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, коронавирусная инфекция за последние сутки подтвердилась у 105 женщин и 77 мужчин. Среди заболевших 16 детей, младшему из которых 2 месяца.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 50;
- в Новороссийске — 19;
- в Динском районе — 11;
- в Горячем Ключе и Туапсинском районе — по 10;
- в Сочи и Выселковском районе — по 9;
- в Армавире и Усть-Лабинском районе — по 8;
- в Белореченском районе — 7;
- в Тимашевском и Мостовском районах — по 5;
- в Кореновском, Курганинском, Тихорецком, а также Павловском районах — по 4;
- в Кущевском и Белоглинском районах — по 3;
- в Анапе, Новокубанском и Успенском районах — по 2;
- в Геленджике, а также Ленинградском и Отрадненском районах — по 1.
С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 34 тыс. 411 человек, включая 2 тыс. 584 ребенка. Показатель заболеваемости достиг 606,3 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, 25 тыс. 826 пациентов уже выписались с выздоровлением (+351). В стационарах с подтвержденным COVID-19 находится 1 тыс. 447 человек, еще 5 тыс. 596 заболевших лечатся на дому.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 91 пациент, 4 — на ЭКМО. За весь период на Кубани от коронавируса умерли 1 тыс. 542 человека (+18 новых летальных исходов).
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