Автоподставы: как орудуют мошенники на дорогах и как этого избежать

Близится сезон путешествий за рулем. Время, когда миллионы россиян отправятся со всей страны к побережью Черного моря. Краснодарский край, Ростовская область или крымское побережье — не так важно. Главное и общее в данной ситуации — это дорога и то, что на ней творится. Естественно, основное правило — быть внимательным и относиться с уважением к другим участникам движения. Это максимально обезопасит вас от неприятностей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Но редактор Авто Юга.ру на этот раз написал не об этом, а о тех людях, которые создают всевозможные неприятности на дорогах с выгодой для себя. Речь об основных способах незаконного (или формально законного) изъятия денег у водителей. Об автоподставах. Мы их классифицировали и рассказали, как распознать жулика и что делать, если вы с ним столкнулись. Ложное ДТП Это основной и классический способ «разводки» на дороге. Как правило, занимаются ложными авариями люди опытные, профессионалы своего дела. Зачастую это «гастролеры» из столичного региона. Если там на такие ситуации уже смотрят с настороженностью, так как там это давно распространено, то регионы для таких подставщиков — непаханое поле.

Как это делают и на что похоже Как правило, недорогая машина приближается к вашей в «мертвой зоне» зеркал заднего вида или просто проезжает где-то поблизости. Вы слышите удар по автомобилю (бывает, что швыряют мыло или мокрую губку). Вы останавливаетесь, как и другой автомобиль, и видите полоску на бампере в цвет того самого второго автомобиля. Ее оставляют или заранее, пока вы зашли в магазин, на АЗС, или ее ставит человек из «пострадавшей» машины, подошедший к вашему автомобилю первым. Ситуация такова, будто вы ударили или царапнули машину другого водителя, и вам предлагают расплатиться на месте. Если не хотите, то они вызовут полицию, а вы скрылись с места ДТП. Это уже большой штраф и лишение прав. Так же поступают и на тесных парковках, например, в Сочи или Анапе. Более того: вы пытаетесь позвонить знакомому или еще кому-нибудь, но вызов не проходит. Мошенники часто возят с собой глушилку, которая не позволяет использовать мобильную связь. Как выйти из ситуации? Если вы уверены, что никого не трогали и не царапали, настаивайте на вызове полиции и снимайте все на любой мобильник. Как правило, мошенники вскоре ретируются с места событий. Но могут перед этим сильно давить и угрожать, так что понервничать все же придется.

Мнимая помощь за деньги Это популярный в последнее время вид мошенничества на дороге. Схема подразумевает относительно безопасный обман, в процессе которого вас просто обведут вокруг пальца, а вы еще и благодарны останетесь. Как это делают и на что похоже Вас догоняет автомобиль, водитель или пассажир которого жестами показывает, что у вас что-то не так с машиной. Останавливаетесь на обочине, тот самый автомобиль становится прямо за вами. Человек подбегает к вашей машине, ныряет под нее и пытается что-то сделать, починить. А вы видите: из-под вашей машины действительно валит дым. Через пять минут человек вылезает, сообщая, что устранил неисправность.

Далее есть два варианта событий. Первый — не слишком наглые (а быть может, осторожные) мошенники попросят с вас примерно до 3 тыс. рублей за помощь. Второй вариант — если бандиты оказались «продвинутыми». Они проводят вас на ближайшую СТО, где уже «разденут» по полной, подняв машину на подъемник и делая вид, что происходит настоящее спасение вашего автомобиля. Смысл подставы в том, что вам под машину вовремя кидают мелкую «дымовушку», которая вызывает панику у водителя. Этот способ не работает, если вы — опытный и знающий устройство автомобиля человек. Поэтому основные жертвы такой автоподставы — молодые девушки: считается, что они редко увлекаются подробностями того, как работает двигатель и не имеют еще достаточного опыта поломок и общения на дороге. Как себя вести в такой ситуации? Прежде всего, если видите в свой адрес знаки и жесты от других водителей, не торопитесь останавливаться. Не меняя скорость движения (если, конечно, вы не мчитесь, превышая все лимиты, тогда стоит чуть замедлиться), посмотрите в зеркала заднего и бокового вида, чтобы удостовериться, что нет признаков поломки, дыма, помех. Взгляните на датчики приборной панели: чем современнее ваш автомобиль, тем более мелкие неполадки компьютер сразу же фиксирует и отображает в виде светящихся значков — в исправном состоянии их нет и быть не должно. В норме должны быть скорость, обороты и температура двигателя. Выключите музыку, чтобы послушать шум мотора. Убедившись, что с вашим автомобилем все в порядке, спокойно продолжайте движение. Постарайтесь доехать до ближайшей станции техобслуживания или заправки. Останавливаться для общения с добровольными помощниками не стоит.

Отвлечение внимания Этот распространенный тип мошенничества действует, в отличие от предыдущего, чаще всего именно на водителей-мужчин. Как это выглядит? Пока супруга или другие пассажиры идут в магазин или еще куда-нибудь, к водителю подходит чрезвычайно красивая девушка, которая просит показать дорогу, помочь припарковаться, да мало ли что она просит.

Цель — максимально быстро и максимально эффективно отвлечь внимание водителя на какое-то время. Пока он отвлекается на одного разводилу, другой в это время «чистит» автомобиль. Сумки, кошельки, рюкзаки, часы, телефоны... все, что находится в салоне, выносят ловко и быстро. Справедливости ради стоит отметить, что работает это не только с мужчинами — женщина также захочет помочь оказавшемуся в трудной ситуации человеку, подсказать или просто выслушать. Все зависит от профессионализма мошенника, его умения находить общий язык с незнакомыми людьми. Как быть, чтобы этого не случилось? Спастись можно, лишь сохранив хладнокровие. Отвлекаться и терять бдительность нельзя ни на минуту — ведь вы находитесь не у себя дома, а ответственность за ваше имущество лежит только на вас. Можно купить и установить в автомобиль хоть какой-то мало-мальски работающий видеорегистратор. Как правило, мошенники «не работают» с такими автомобилями. Во всяком случае, шанс, что вас попробуют развести на дороге, сильно снижается. Да и в случае неприятностей другого рода наличие видеозаписи может помочь вам сохранить свои деньги.