Туристы, которых два дня искали в горах Сочи, нашлись в городской черте
Сочинские спасатели 30 января сообщили о завершении поисков пары туристов, которых искали в лесу двое суток
Напомним, вечером 28 января молодой человек вместе с подругой заблудились в районе Орлиных скал и обратились в МЧС за помощью. Той же ночью сотрудники ведомства отправились искать молодых людей, а на следующий день спасатели нашли их место отдыха и личные вещи. Накануне вечером сообщалось, что поиски пропавших туристов продолжаются.
Утром 30 января в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщили, что молодые люди нашлись живыми. Их обнаружили в городской черте. Уточняется, что 19-летняя девушка накануне вечером вернулась в свой отель, а 20-летнего молодого человека заметили утром 30 января возле магазина в микрорайоне Мацеста.
Читайте также:
В ЮРПСО уточнили, что в поисках молодых людей участвовали сотрудники ЮРПСО, «Кубань-СПАС», городской службы спасения и полицейские. За двое суток они обследовали горно-лесную местность в районе Орлиных скал, слияния рек Агура и Агурчик, Агурские водопады, Кавказского аула и села Прогресс, проверили скальные участки, кулуары и сбросы к водопаду.
Читайте также: