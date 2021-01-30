Туристы, которых два дня искали в горах Сочи, нашлись в городской черте

Напомним, вечером 28 января молодой человек вместе с подругой заблудились в районе Орлиных скал и обратились в МЧС за помощью. Той же ночью сотрудники ведомства отправились искать молодых людей, а на следующий день спасатели нашли их место отдыха и личные вещи. Накануне вечером сообщалось, что поиски пропавших туристов продолжаются.

Утром 30 января в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщили, что молодые люди нашлись живыми. Их обнаружили в городской черте. Уточняется, что 19-летняя девушка накануне вечером вернулась в свой отель, а 20-летнего молодого человека заметили утром 30 января возле магазина в микрорайоне Мацеста.