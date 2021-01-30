Туристы, которых два дня искали в горах Сочи, нашлись в городской черте

Краснодарский край

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Сочинские спасатели 30 января сообщили о завершении поисков пары туристов, которых искали в лесу двое суток

Напомним, вечером 28 января молодой человек вместе с подругой заблудились в районе Орлиных скал и обратились в МЧС за помощью. Той же ночью сотрудники ведомства отправились искать молодых людей, а на следующий день спасатели нашли их место отдыха и личные вещи. Накануне вечером сообщалось, что поиски пропавших туристов продолжаются. 

Утром 30 января в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России сообщили, что молодые люди нашлись живыми. Их обнаружили в городской черте. Уточняется, что 19-летняя девушка накануне вечером вернулась в свой отель, а 20-летнего молодого человека заметили утром 30 января возле магазина в микрорайоне Мацеста.

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В ЮРПСО уточнили, что в поисках молодых людей участвовали сотрудники ЮРПСО, «Кубань-СПАС», городской службы спасения и полицейские. За двое суток они обследовали горно-лесную местность в районе Орлиных скал, слияния рек Агура и Агурчик, Агурские водопады, Кавказского аула и села Прогресс, проверили скальные участки, кулуары и сбросы к водопаду.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что 22 января в горах Сочи во время непогоды лыжник свернул с трассы и упал со скалы. Спасатели спускали его более 5 часов. А прошлой зимо два туриста из Москвы застряли на хребте Ачишхо на высоте 2300 метров, их спасали 20 часов.

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