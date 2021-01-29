В горах Сочи вторые сутки ищут двух туристов из Москвы

Краснодарский край

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В Сочи 29 января спасатели ведут поиск московских туристов, пропавших в районе Орлиных скал

Информация о происшествии поступила оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России вечером 28 января. Молодой человек сообщил, что он вместе с подругой заблудился на прогулочном экскурсионном маршруте в районе рекреационного объекта Орлиные скалы. Туристы объяснили, что самостоятельно найти дорогу не могут. 

Ночью спасатели обследовали горно-лесную местность от слияния рек Агура и Агурчик до горы Ахун и другие территории. 29 января поиск двух туристов из Москвы продолжили. 

«В результате поисковых работ в районе реки Агура спасатели обнаружили место отдыха туристов, там находились личные вещи молодых людей. На данный момент поиск продолжается», — сообщили в службе ЮРПСО МЧС России. 

В пресс-службе Сочинского национального парка уточнили, что участковые лесничие принимают активное участие в поиске. 

Как писали Юга.ру, в сентябре 2020 года в горах Сочи пропала группа туристов из 11 человек, в их числе 8 детей. Их нашли спустя некоторое время живыми.

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В горах Сочи вторые сутки ищут двух туристов из Москвы
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