В горах Сочи пенсионер трое суток не мог найти дорогу домой
В горах Сочи спасатели с 7 ноября искали заблудившегося пожилого грибника
Брат пропавшего пенсионера рассказал спасателям, что его 68-летний родственник 7 ноября ушел в лес в окрестностях сел Пластунка и Сергей-Поле. Вечером 8 ноября стало известно, что грибник заблудился в районе горы Черной. Он упал в каньон реки, скатившись с крутого склона. Ночью следующего дня спасатели нашли сильно ослабленного и обезвоженного пенсионера. Сотрудники МЧС на носилках транспортировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Грибники нередко теряются и получают травмы в горных лесах Сочи. Как писали Юга.ру, в начале ноября в Сочи 63-летняя местная жительница отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. В Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться.
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