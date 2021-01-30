На Кубани откроют еще 24 мобильных пункта вакцинации от COVID-19
В Краснодарском крае планируют увеличить количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса
Напомним, в августе 2020 года Россия объявила о создании «первой в мире» вакцины от коронавируса — «Спутник V». В середине января 2021-го в стране началась массовая вакцинация. Прививку может получить любой россиянин старше 18 лет, это добровольно и бесплатно. Укол делается дважды, второй раз — через 21 день после введения первой дозы препарата.
В Краснодарском крае привиться можно в 97 медучреждениях (их список опубликован на сайте минздрава Кубани). Кроме того, в Краснодаре открылись 4 мобильных пункта вакцинации.
Читайте также:
Накануне на брифинге по заболеваемости ковидом заместитель начальника управления организации медпомощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев сообщил, что власти собираются увеличить число мобильных пунктов. Он уточнил, что в регионе есть 24 мобильных медицинских комплекса, которые используют для выезда в населенные пункты.
Сарычев добавил, что первую этап вакцинации уже прошли 31 тыс. 922 тыс. жителей Кубани, полный курс — более 8 тыс. человек.
Чиновник подчеркнул, что нежелательных реакций после введения препарата у жителей края не зафиксировано. Однако в первый день после прививки возможно проявление основных симптомов — повышение температуры и ломота.
Ранее Юга.ру рассказывали, какие побочные эффекты и осложнения могут возникнуть после прививки отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V».
Все материалы по теме: