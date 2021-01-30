На Кубани откроют еще 24 мобильных пункта вакцинации от COVID-19

Напомним, в августе 2020 года Россия объявила о создании «первой в мире» вакцины от коронавируса — «Спутник V». В середине января 2021-го в стране началась массовая вакцинация. Прививку может получить любой россиянин старше 18 лет, это добровольно и бесплатно. Укол делается дважды, второй раз — через 21 день после введения первой дозы препарата.

В Краснодарском крае привиться можно в 97 медучреждениях (их список опубликован на сайте минздрава Кубани). Кроме того, в Краснодаре открылись 4 мобильных пункта вакцинации.