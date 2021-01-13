Путин поручил начать вакцинацию всех россиян от ковида. Узнали, как жителям Кубани получить прививку

Краснодарский край, Вся Россия

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Портал Юга.ру узнал в министерстве здравоохранения Краснодарского края, куда нужно обращаться тем, кто хочет сделать прививку от коронавируса

Напомним, спустя полгода после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, в России зарегистировали первую в мире вакцину от COVID-19. По словам главы государства Владимира Путина, одна из его дочерей в качестве добровольца испытала препарат на себе.

В декабре Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения. В первой волне стали прививать представителей профессий из группы риска: медиков, соцработников и педагогов.

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Планировалось, что широкое производство вакцины начнется с середины января 2021 года. Привиться смогут все жители России в возрасте от 18 лет, в том числе люди старшего возраста. Кроме того, вакцинацию от ковида включили в национальный календарь профилактических прививок.

13 января Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, посвященное вакцинации от коронавируса. Президент заявил, что считает российскую вакцину лучшей в мире, а такого уровня безопасности и защиты другие вакцины не продемонстрировали.

«Вакцина российская — это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — процитировал Путина RT.

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Глава государства поручил уже со следующей недели начать массовую вакцинацию населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к этому в стране всё готово, переход на очередной этап стартует 18 января. Голикова добавила, что с 11 по 14 января регионы получат около 600 тыс. доз вакцины, а до конца месяца в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз препарата.

Портал Юга.ру обратился в минздрав Кубани, чтобы узнать, что нужно сделать гражданам, которые хотят привиться от ковида.

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В ведомстве рассказали, что следует обратиться в медицинскую организацию, которая занимается вакцинацией против коронавируса (список таких медучреждений Кубани можно посмотреть на сайте краевого минздрава) и прийти в назначенное время на прием к терапевту.

«После медицинского осмотра гражданин допускается к вакцинации. Проводится первая вакцинация, спустя 21 день — вторая», — объяснили в министерстве.

Вакцинация Владимир Путин Здравоохранение Медицина Эпидемии

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