Власти Ейска согласовали митинг в поддержку Навального, но затем передумали

Напомним, 18 января политик Алексей Навальный вернулся в Россию, его задержали и отправили в СИЗО на 30 суток по решению суда. 19 января на YouTube-канале оппозиционера появилось новое расследование о «дворце Путина» за 100 млрд рублей, который авторы называли «самой большой взяткой». Уже 23 января по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального, на которых задержали более 3 тыс. человек. В Краснодаре мероприятие собрало как минимум 5 тыс. человек и прошло без происшествий. Однако несколько человек силовики все-таки задержали , в том числе замкоординатора штаба Навального.

После прошедших митингов штаб Навального анонсировал по всей России новое несогласованное мероприятие на предстоящих выходных. Депутат совета Ейского района от партии «Яблоко» и член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Александр Коровайный рассказал порталу Юга.ру, что в начале недели он подал заявку на проведение пикета в Ейске численностью до 100 человек. Спустя некоторое время в администрации города ему сообщили, что замглавы Ейска Александр Шабанов подписал распоряжение об ответственных лицах. Кроме того, власти добавили, что проведение пикета согласовали с Краснодаром.

Публичное мероприятие должно было пройти в форме пикета на Театральной площади Ейска. В уведомлении, которое отправили в мэрию, говорилось, что митинг состоится с целью «выразить требование об освобождении политических заключенных, прекращения преследований по политическим мотивам, отмены репрессивных законов, направленных против инакомыслящих, расследования политических убийств и попыток их совершения, а также выступить в поддержку борьбы с коррупцией, против коррупции».

Вечером Шабанов позвонил Коровайному и сказал, что ему уже звонили журналисты, которым он также подтвердил одобренную заявку. Однако после этого властям Ейска поступила директива об отмене митинга. Кто именно решил запретить мероприятие депутат не знает. При этом от отметил, что ранее пикет согласовали в Краснодаре. Отказ активисту привезли лично домой около 21:00.

«Журналисты звонили и он [Шабанов] им подтвердил, что уведомление получено и заявка одобрена. После того, как СМИ распространили информацию, что Ейск — единственный город в России, который получил согласование, им [властям Ейска] срочно пришла директива, что Ейск не должен быть единственным городом в России, который получил согласование, и надо отказать», — объяснил порталу Юга.ру Коровайный.

В постановлении об отказе в проведении митинга говорится, что мероприятие запретили из-за действующего в регионе режима повышенной готовности.