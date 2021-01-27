Власти Кубани заявили, что в регионе свободно более 35% ковидных коек

Напомним, 2 декабря 2020 года в министерстве здравоохранения Краснодарского края отчитались об эпидобстановке в регионе и сообщили, что в ковидных госпиталях свободно 16% коек. При этом у 80% пациентов инфекционных госпиталей нет положительных тестов на коронавирус.

В пресс-службе администрации Кубани 27 января заявили, что в регионе свободно более 35% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, то есть около 2,4 тыс. мест. Всего в ковидных больницах с подтвержденным тестом находится 1,5 тыс. человек. Еще около 2,8 тыс. больных остаются в медучереждениях с подозрением на COVID-19 и с пневмонией. Таким образом, всего в крае развернуто около 6,7 тыс. мест в ковидных госпиталях.

Почти 6,4 тыс. человек, у которых подтвердилась инфекция, не нуждаются в постоянном наблюдении в стационаре, поэтому они лечатся дома.

Напомним, всего с начала пандемии на Кубани коронавирусом заболели 32 тыс. 932 человека, скончались 1 тыс. 393 пациента. Почти 72% больных уже выздоровели.