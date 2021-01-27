В России статистика по коронавирусу пошла вниз, а на Кубани остается стабильной
В Краснодарском крае 27 января зафиксировали 194 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 17 тыс. 741 человека, написал RT. Всего к 27 января в стране выявили 3 млн 774 тыс. 672 случая инфицирования. За весь период от ковида умерли 71 тыс. 76 россиян (+594 новых летальных исхода за день), а 3 млн 202 тыс. 483 человека выздоровели (+27 тыс. 922).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 837, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 813, в Московской области — 928.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 379, Ставропольский край — 232, Краснодарский край — 194, Крым — 181, Дагестан — 102, Севастополь — 96, Кабардино-Балкария — 89, Карачаево-Черкесия — 72, Северная Осетия — 70, Адыгея — 48, Ингушетия — 40, Чечня — 32.
Как уточнили в оперштабе Кубани, в числе 194 заразившихся 87 мужчин и 107 женщин. Возраст пациентов — от 10 месяцев до 89 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 52;
- в Сочи — 21;
- в Кавказском районе — 17;
- в Анапе — 12;
- в Туапсинском районе — 11;
- в Выселковском районе — 8;
- в Кореновском и Темрюкском районах — по 7;
- в Апшеронском, Ейском, Лабинском районах — по 6;
- в Калининском и Мостовском районах — по 5;
- в Белореченском районе — 4;
- в Тихорецком районе — 3;
- в Горячем Ключе, Динском, Кущевском, Крыловском, Красноармейском, Северском, Тбилисском, Новопокровском, Гулькевичском, Павловском, Белоглинском районах — по 2;
- в Абинском и Крымском районах — по 1.
Всего на 27 января в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 320 тыс. 777 исследований. За все время COVID-19 подтвердился у 32 тыс. 932 человек.
По данным краевого минздрава, выздоровели 23 тыс. 625 пациентов, еще 114 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО. По официальным данным, за время пандемии на Кубани скончались 1 тыс. 393 пациента с подтвержденным COVID-19 (+19 новых летальных случаев).
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