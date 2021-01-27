Оперштаб Кубани сообщил о смерти 19 человек от ковида, 16 из них — мужчины

Оперштаб Краснодарского края 27 января сообщил о 19 новых летальных случаях, вызванных коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксировали 194 новых случая COVID-19, в инфекционных госпиталях скончались 19 пациентов. По данным регионального оперштаба, у всех умерших была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения.

В больницах Краснодара медикам не удалось спасти девять человек. В краевой больнице № 1 умерли четверо мужчин в возрасте 52, 58, 59 и 60 лет. В краевом госпитале ветеранов войн скончались трое мужчин, которым было 75, 80 лет и 93 года, а также 48-летняя женщина. В специализированной краевой инфекционной больнице умер 61-летний мужчина.

В Тихорецкой ЦРБ ушли из жизни больные в возрасте 43 и 76 лет. В Темрюкской ЦРБ скончались 56-летний и 72-летний пациенты. Все они — мужчины.

В Сочи зафиксировали пять летальных случаев. В городской больнице № 5 ушли из жизни три пациента: 66-летний и 73-летний мужчины, а также 47-летняя женщина. В городской больнице № 3 умерла 75-летняя женщина, а в инфекционной больнице № 2 — 83-летний житель курорта.

Еще один летальный исход произошел в Крымской ЦРБ. Там умер 57-летний житель Темрюкского района.