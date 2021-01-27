В Краснодаре енот несколько часов сидел на столбе, но спрыгнул при виде спасателей

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 января очевидцы вызвали спасателей на помощь еноту, который залез на столб

В краснодарских соцсетях днем 27 января сообщили, что в микрорайоне Гидростроителей на улице Парусной, 18 на столбе застрял енот. Очевидцы рассказали, что они обратились к МЧС и в другие инстанции, однако там отказались помочь. Спустя некоторое время сотрудники службы спасения все-таки приехали и попытались снять животное. Однако при виде людей енот самостоятельно начал спускаться со столба, после чего спрыгнул за забор.

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Юга.ру не раз рассказывали о случаях, когда еноты попадали в беду. Например, зимой 2018 года в Приморско-Ахтарске прохожие увидели плавающего на льдине в море енота и позвали спасателей. Летом 2020 года жители Новороссийска вызвали спасателей, чтобы снять с дерева енота, который сидел там два дня. Зверя спустили на землю, но он забрался обратно. А в октябре прошлого года в Тимашевском районе енот проник в сарай и застрял в горлышке разбитого баллона.

Животные Краснодар МЧС

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