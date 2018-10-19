В Геленджике фермеры предупредили, что еноты могут съесть урожай хурмы

Геленджикские фермеры рассказали о том, что еноты совершают набеги на сады с хурмой

«В нынешнем году в лесах их (енотов) развелось множество, вот они и устраивают разбойничьи набеги на сады. Летом лакомились персиками, сейчас пришел черед хурмы», — рассказали в фермерском хозяйстве «Овен» газете «Прибой».

Фермеры отметили, что в этом году выдался хороший урожай хурмы: ее хватит и людям, и енотам. Плоды можно будет купить в Краснодаре на ярмарках выходного дня.