Кубанские спасатели сняли енота со льдины в Азовском море
В Приморско-Ахтарске 3 декабря сотрудники «Кубань-СПАС» спасли енота, который застрял на льдине в Азовском море
Енот плавал на льдине в пляжной зоне в пяти метрах от берега. Его заметили прохожие и вызвали спасателей. Сотрудники «Кубань-СПАС» решили поймать животное, однако при виде спасателей енот прыгнул в море и поплыл к берегу. Оттуда собаки согнали его обратно в воду, где животное достали спасатели.
Позже енота вывезли за пределы города, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как сообщали Юга.ру, в конце февраля 2017 года в Северной Осетии двое пьяных мужчин вызвали котенку скорую помощь — они сообщили о ДТП с пострадавшим. Приехавшие врачи увидели сбитого котенка, звонивших доставили в полицию и оштрафовали за ложный вызов.
В 2015 году со страусиной фермы в Крыму сбежал енот Фил. Он прошел пешком около 25 км. Фила нашла жительница Керчи и передала обратно на ферму, где его обещали «содержать со всей любовью и больше не терять».
В июле 2016 года в Крымском районе мужчина обратился в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности енота, который украл у него сотовый телефон.
В Сочи в октябре 2017 года люди жаловались на то, что еноты бегают по крышам домов, гоняют кур, воруют виноград и помидоры. Был случай, когда енот забрался в постель к местному жителю.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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