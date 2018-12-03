Кубанские спасатели сняли енота со льдины в Азовском море

В Приморско-Ахтарске 3 декабря сотрудники «Кубань-СПАС» спасли енота, который застрял на льдине в Азовском море

Енот плавал на льдине в пляжной зоне в пяти метрах от берега. Его заметили прохожие и вызвали спасателей. Сотрудники «Кубань-СПАС» решили поймать животное, однако при виде спасателей енот прыгнул в море и поплыл к берегу. Оттуда собаки согнали его обратно в воду, где животное достали спасатели. Позже енота вывезли за пределы города, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, в конце февраля 2017 года в Северной Осетии двое пьяных мужчин вызвали котенку скорую помощь — они сообщили о ДТП с пострадавшим. Приехавшие врачи увидели сбитого котенка, звонивших доставили в полицию и оштрафовали за ложный вызов.

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